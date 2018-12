FOTOS: El similar atuendo que Kylie Jenner y su hija Stormi lucieron en Navidad

La Navidad para los Webster – Jenner tiene una palabra predilecta: 'Cool'. Y es que las grandes protagonistas en esta ocasión fueron Kylie Jenner y Stormi. La más pequeña del clan de las Kardashian logró que para las festividades del 24 de diciembre, su pequeña tuviera un 'outfit' idéntico.

Un majestuoso vestido en cristales de Swarovski, esta fue la opción de Kylie Jenner para la Nochebuena. Y como es costumbre, debía evidenciarlo en Instagram. A través de la red social, una de sus imágenes alcanzó los 67 mil 'likes' y 276 comentarios.

Entre una de las reacciones más simpáticas estuvo @simplycare1. "Kylie, por favor no dejes que Stormi le chupe el pulgar. Precioso bebé". Por su parte, @charlenemicheaux expresó: "I just wan't to be at one Kardashian party". (Yo solo quisiera estar en una de las fiestas de las Kardashian".

Al lado de Kylie Jenner estuvo la siempre polémica Khloe Kardashian. La modelo también quiso que su bebé vistiera de la misma forma. "Khloe se ha visto increíble en los últimos años y me encanta su atuendo. Creo que ella es la más bonita. Ella no ha tenido una cirugía plástica mayor como Kim o Kylie", opinó @cocogallerie.

Otras imágenes fueron colgadas por Kylie Jenner, una verdadera joya que causó revuelo en Instagram.

