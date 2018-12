Usuarios de Twitter reaccionan a errores de photoshop en retrato navideño de las Kardashian - Jenner

Desde que existen herramientas como Photoshop o los filtros de Instagram o Snapchat, las fotografías parecen haber perdido la fidelidad a la realidad. Sin embargo el público consumidor de contenidos en redes sociales es cada vez más exigente y notan cuando las alteraciones son demasiado obvias. El reciente retrato de las hermanas Kardashian – Jenner presentó varias alteraciones que los usuarios de Twitter notaron.

Todas las hermanas dijeron presente en el retrato, Kourtney Kardashian con sus hijos: Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick y Reign Aston Disick. Kim Kardashian aparece con sus hijos: North West, Saint West y Chicago West. Khloé Kardashian aparece con su pequeña hija True mientras que Kylie Jenner aparece con su pequeña hija, Stormy. También aparece la hija de Rob Kardashian, Dream.

Is his shoulder growing out of his back? Or….?

This Kardashian Xmas card got me confused pic.twitter.com/9IY8nu6RX9

— heather_paige (@heather_paige) December 24, 2018