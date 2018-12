A pesar de ser un año muy difícil para ella, Demi Lovato acaba de romper este record en Spotify

En julio de 2018 el mundo no estaba preparado para que se aproximaba, una de sus figuras musicales más prominentes y con mayor futuro caía en desgracia. Demi Lovato fue encontrada con débiles señales de vida en su mansión de las colinas de Hollywood, todo producto de una sobredosis. Tras aquel episodio, los fanáticos y medios se preguntaban si la carrera de Demi se había acabado. Cinco meses después la respuesta es contundente.

Cuando Demi Lovato fue internada en un hospital el pasado mes de julio, su salud era lo primordial, es por eso que muchos de sus compromisos musicales fueron cancelados y sus planes de cerrar el 2018 tuvieron que tener una pausa. Acto seguido Demi entró en rehabilitación y su música solo quedó de consuelo para sus fanáticos. Sin embargo, el interes del público no decayó y Demi siguió generando tráfico.

Demi Lovato — 2018:

• #1 searched musician in the world

• #1 searched musician in the US

• #1 searched person in the US

• #2 most searched person in the world

• #1 UK Charts

• Biggest song on Shazam

• 2 year-end lists

• 1B streams on Spotify

• Grammy Nominated pic.twitter.com/gefK22U0Qy

— Demi Charts (@lovatocharts) December 13, 2018