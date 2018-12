Maluma presume su millonario regalo de Navidad y le llueven las críticas

El cantante Maluma compartió con sus seguidores el costoso regalo que recibió en Navidad, se trata de un auto todo terreno Maverick X3, cuyo valor se estima en 499 mil 999 pesos. Esto desató la furia de algunos de sus seguidores quienes lo criticaron severamente por presumir su fortuna de esa manera.

La fotografía de su regalo estuvo acompañada del mensaje:

Fui un niño bueno este año / I was a good kid this year 😇 … thank you Santa 🎅