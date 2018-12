¿De dónde obtienen ingresos los miembros de la Familia Real si no tienen un trabajo 'normal'?

Puede parecer que conocemos a cada uno de los miembros de la realeza británica a la perfección, desde qué visten, qué hijos tiene cada quién y hasta los escándalos que han puesto de cabeza a la familia. Pero muchos nos preguntamos, ¿de dónde obtienen sus ingresos? Si bien sabemos lo que hacen el príncipe William y Kate Middleton cuando se trata de cumplir con sus agendas de trabajo, como ser parte de la Royal Air Force, en el caso de William, es un tema confuso de dónde proviene realmente el dinero y la riqueza de la familia.

Claro, la mayor parte del dinero que tienen la reina Isabel y su familia se hereda pero ¿de dónde sale todo eso? Esencialmente, hay tres formas diferentes en las que la reina y sus herederos ganan dinero cada año y conservan su estatus de riqueza.

De acuerdo con un informe de Readers Digest, el valor de la familia real se desglosa así: el príncipe Phillip, $30 millones de dólares; príncipe William, $40 millones de dólares; príncipe Harry, $40 millones; Meghan Markle, $5 millones; el príncipe Carlos, $100 millones y la reina misma en $ 550 millones . En conjunto, los miembros clave de la Casa de Windsor tienen un valor de entre $ 775 millones y $ 1 mil millones, según estimaciones.

Se estima que los royals aportarán 42 mil millones más a la economía del Reino Unido en los próximos años.

Aquí hay 10 maneras en que la familia real gana su dinero:

Beca Soberana

La familia real no recibe un cheque de pago típico, en cambio, el Crown Estate, que es cada propiedad pública que posee la reina Isabel II, se paga a través de algo que se llama la Beca Soberana. En 2013, Crown Estate generó una ganancia de £ 267.1 millones (aproximadamente US$ 325.8 millones). Eso significa que, en 2015, la Beca Soberana de la Reina fue el 15% de ese total, es decir, £ 40.1 millones (o US$ 48.9 millones).

El Crown State es una colección de tierras y participaciones en el Reino Unido que pertenece a la corona británica como única empresa

El monedero privado

La reina tiene un ingreso privado llamado Privy Purse, que es una cartera de aproximadamente 45,600 acres de tierra propiedad de negocios comerciales, agrícolas y residenciales. En 2017, registró una ganancia neta de 2 millones de dólares.

Además, Crown Estate posee prácticamente todo el oro y la plata que se producen de forma natural en el Reino Unido.

Caballos

La reina es propietaria del Hipódromo de Ascot, que registró una ganancia de 571 mil 378 dólares en 2016. También posee y cría algunos de los mejores pura sangre del país.

Las Costas

Crown Estate posee casi la mitad de la costa (incluidas 12 millas de la costa) alrededor de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte y 340,000 acres de tierras agrícolas y bosques rurales. En 2017, Crown Estate obtuvo 550 millones de dólares en ingresos de su división rural y costera.

Castillos

Bajo el patrimonio de la Corona, la familia real controla el palacio de Buckingham, el castillo de Windsor, el palacio de Holyroodhouse y el castillo de Hillsborough, la casa de Clarence, el palacio de Kensington, la casa de campo real, el palacio de St. Jamess, el parque de Bagshot, Barnwell Manor, la casa de Wren y Casa de paja Casa de campo.

No pueden vender estos alojamientos, castillos, palacios y parques, pero pueden vender sus residencias privadas. Estos incluyen la Casa Sandringham, el Castillo Balmoral, Craigowan Lodge, Delnadamph Lodge, la Casa Highgrove, Llwynywermod, Tamarisk, Birkhall, Anmer Hall y Gatcombe Park.

Joyería

El precio de las joyas reales es prácticamente insondable, dado que las piedras raras no han sido formalmente evaluadas. Pero eso es sólo un diamante. Las joyas de la corona incluyen 140 objetos como coronas, espadas, cetros y 23.578 piedras preciosas y semipreciosas. Si bien su verdadero costo es un misterio continuo, los rumores y las especulaciones dicen que la colección vale entre 3 y 5 mil millones de libras o 6 mil millones de dólares.

Sellos

La reina tiene una de las colecciones de sellos más valiosas del mundo, habiendo heredado la Colección Filatélica Real de su padre y abuelo, George VI y George V. Se estima que vale más de 100 millones. Un sello en la colección, conocido como el azul de Mauricio, vale al menos 15 millones de rupias.

Propiedad sobre Londres

Muchas partes de Londres son propiedad de la familia real. Estos son el propietario más grande de Gran Bretaña, con una cartera de propiedades actualmente valorada en 12,7 mil millones.

