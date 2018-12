Inés Gómez Mont se llevó el premio a la mamá más navideña de Instagram con su creatividad

Inés Gómez Mont es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana pues con su carisma y su divertida personalidad, ha encantado a todos los que la siguen.

Aunque Inés ha estado dedicada a su carrera desde que empezó, no descuida ni un segundo a su familia, especialmente ahora que se convirtió en madre por sexta vez. La conductora ha cumplido el sueño de tener una familia numerosa y a pesar de las críticas de quienes la cuestionan por "traer tantos hijos al mundo", la felicidad que a ella le produce tenerlos va más allá de lo que sus detractores opinen.

Por ello, no dejó pasar la oportunidad de demostrar lo divertida que es la temporada de fiesta en compañía de su familia, especialmente ésta que será la primer Navidad de la pequeña María.

Actualmente la conductora tiene 6 hijos propios: Inesita, los trillizos Bruno, Diego y Javier, Bosco y María, la nueva adición a la familia, quien nació a mediados del 2018. Además, también cuenta con un hijo adoptivo, “Mayito” —fruto de una relación anterior de su esposo Víctor Manuel Puga.

Diversión navideña para todos

Inés es la diversión andante por lo que esta Navidad se convirtió en la mamá más cool de todas al vestir a todos sus hijos de personajes de la temporada, como duendes, muñecos de nieve y galletitas de jengibre, además de que su esposo también participó en la dinámica.

Inés logró que todos posaran frente al árbol de navidad y aprovechó para agradecerle a su esposo por ser parte de todas sus "locuras"

"Quiero agradecerle todo lo que hace por darnos gusto, sobre todo a mí con mis locuras que me divierten como niña chiquita. Salgo con mis cosas, como esta y solo me levanta los ojos 👀 y me dice “Inés estás loca si crees que me voy a poner eso!!! No no no hay manera que me ponga eso!!”. Y miren, con tal de ver a las pulgas reírse es capaz de lo que sea!! Gracias por hacer una navidad más inolvidable! Te amo"

Días antes, también llevó al mismísimo Santa Claus a su casa para que los niños se tomaran fotos con él y le pidieran sus regalos.

