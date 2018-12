El hermoso gesto de hermandad entre Kate Middleton y Meghan Markle estas navidades

Diciembre llegó a la realeza inglesa con cientos de rumores sobre una pelea entre las parejas conformadas por Meghan Markle y el Príncipe Harry contra Kate Middleton y el Príncipe William, todo esto sucedió después de que se anunciara que ambas parejas iban a compartir la misma casa de campo del Palacio de Buckingham. Esto desató una ola de teorías pues los tabloides como The Sun o Daily Mail en Reino Unido apostaban por la tensión entre ambos.

Fue Meghan Markle quien demostró que ve a Kate Middleton como una hermana

Después de tantos rumores, la mañana del 25 de diciembre, ambas duquesas asistieron juntas a la misa de aguinaldo organizada en la Iglesia de Santa María Magdalena ubicada en la finca de Sandringham en King´s Lynn, una localidad de la capital inglesa. Fue allí que la prensa pudo ver con sus propios ojos que tanto Meghan como Kate interactúaban de manera armoniosa sin ningún tipo de distanciamientos.

look at Meghan and Kate. but yeah they despise each other so much LOL 🙄 pic.twitter.com/cbiRr1DjRr — meghan markle (@meghansroyal) December 25, 2018

Un gesto de Meghan Markle fue el que dejó claro que no hay problemas entre ambas, justo cuando Kate iba a pasar, Meghan no solo le dio paso sino que apoyó su mano en la espalda para evitar que resbalara, afirmando así que no solo se llevan bien sino que hay afecto entre ambas y que Meghan a pesar de estar embarazada, siempre trata de cuidar a los miembros de su nueva familia, incluyendo a su cuñada.

Meghan Markle and Kate Middleton are all smiles together at Christmas Day services! https://t.co/EWMQh1c2A4 pic.twitter.com/naR0qU9OV7 — Access (@accessonline) December 25, 2018