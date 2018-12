Así es como Andrea Legarreta logra mantenerse unida con sus hijas

Andrea Legarreta es sin duda una de las figuras más importantes de la televisión mexicana pues su profesionalismo y entrega, la han puesto al frente de 'Hoy' durante 20 años.

A pesar de que la conductora y actriz se ha entregado por completo a los foros, no deja de lado su papel como mamá ya que sus hijas, Mía y Nina son su mayor tesoro.

Desde que están pequeñas, Andrea las ha hecho parte de su vida fuera de casa, entre las cámaras y los foros, lo cual despertó el interés en ambas por incursionar en el espectáculo. Hoy, tanto Mía como Nina, han formado parte de importantes obras de teatro, han prestado su voz para hacer doblaje en películas animadas y hasta han tenido participaciones en largometrajes.

Pero, ¿cómo le hace Andrea para estar cerca de sus hijas y mantener el equilibrio en su familia?

Recientemente, Andrea Legarreta fue cuestionada por el programa Ventaneando sobre si alguna vez sus hijas han sido molestadas por otros niños de su edad, siendo que sus papás son famosos. La conductora no ahondó en el tema pero dejó claro que su prioridad es transmitirles buenos valores a sus hijas, desde no hacer algo que no les gustaría que les hicieran, hasta seguir sus sueños sin dejar que nadie negativo influya.

"Somos amorosos con ellas, las apoyamos en sus sueños, ven valores positivo tanto en mi familia como la de Erick (Rubín), platico mucho con ellas y les digo que no hagan nada que no les gustaría que les hicieran"

Las deja hablar y expresarse

Como figura pública, Andrea sabe lo importante que es expresarse, sea frente a la cámara o a través del arte así que siempre alienta a que sus hijas lo hagan. Si llega a estar con ellas en alguna transmisión, no duda en pasarles el micrófono para que opinen.

Las anima a probar cosas nuevas

Andrea sabe lo importante que es que los hijos experimenten y hagan cosas nuevas por lo que desde el momento en que le dijeron que querían actuar, las dejó probar en diferentes proyectos, como lo fue la obra musical "Anita la huerfanita", donde debutaron en actuación, canto y baile, dejando a todos sorprendidos y encantados.

La ayuda a encontrar su pasión

El que tanto Andrea como Erick Rubín sean figuras públicas, no significa que sus hijas tengan que serlo por lo que nunca las obligaron a seguir el mismo modelo. Sin embargo, hasta hace poco que expresaron su interés en el mundo del espectáculo, ambos las apoyaron y estuvieron al pie del cañón con ellas por lo que hoy, han comenzado a dar frutos y ser reconocidas, independientemente de sus quiénes son sus papás.

Tiempo de calidad

A pesar de tener una agenda llena, Andrea siempre busca tener un espacio dedicado a sus hijas. Ya sea que pasa una tarde en pijama viendo películas en casa, que asista a un festival escolar o que armen un viaje familiar o de chicas, la conductora siempre logra acercarse a ellas para no perder un instante de sus vidas.

En defensa de sus hijas

Como toda mamá orgullosa, Andrea Legarreta no puede evitar presumir los logros de sus hijas sin embargo, no faltan aquellos que sólo se dedican a criticarlas por su aspecto o su "falta de talento". En una ocasión, la conductora compartió unas instantáneas de su hija Mía durante un festival escolar. La joven de 13 años había obtenido el papel protagónico de la obra de 'La Bella y la Bestia' sin embargo, recibió muchas críticas de los detractores de su mamá, quienes aseguraron que estaba siendo explotada. Al ser varios comentarios, Legarreta no dudó en escribir al respecto y aclarar que solamente se trataba de una obra escolar. Era la despedida de sexto y no un show que lucrara con los intereses de la niña. Por supuesto, nada pudo empañar la felicidad de ninguna.

