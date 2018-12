Victoria Beckham vistió a Meghan Markle en estas navidades

La mañana de este 25 de diciembre, Meghan Markle deslumbró a todos al acudir a la misa de aguinaldo acompañada de su esposo, el padre de su primer hijo y Duque de Sussex, el Príncpe Harry. Ambos asistieron a la misa en compañía del padre de Harry, el Príncipe Carlos, así como su hermano, el Príncipe William y su esposa, Kate Middleton.

Meghan Markle vuelve a deslumbrar con un look materno de alta costura

Para el evento familiar, Meghan Markle optó por un diseño en tonos oscuros de Victoria Beckham, un sobre todo con falda en tono azul oscuro. El vestido con falda hasta debajo de la rodilla, caía en su solo bloque con cuello V, sin cierres ni botones, el sobre todo en el mismo tono tenía cuatro botones y correa en el mismo material. Todo complementado con un tocado impresionante, en el mismo tono del vestido y con dos plumas contrapuestas con algunos apliques en verde tornasol, semejando las plumas de un colibrí.

Meghan Markle and Kate Middleton are all smiles together at Christmas Day services! https://t.co/EWMQh1c2A4 pic.twitter.com/naR0qU9OV7 — Access (@accessonline) December 25, 2018

See Every Photo from Meghan Markle and Prince Harry's Christmas Day Outing with William and Kate https://t.co/2UBwYpubQY — People (@people) December 25, 2018

Esta aparición de Meghan no solo sorprendió por su vestido, sino que además sirvió para callar la supuesta enemistad que existía entre ambas parejas reales a raíz de que todos fueron forzados a mudarse para la misma casa de campo. Todos se veían feliz y con mucha armonía.

Meghan and Kate arrive at church TOGETHER as Royals attend Christmas Day servicehttps://t.co/WPnOSxIBA9 pic.twitter.com/L1OpvykvHg — Daily Star (@Daily_Star) December 25, 2018