Las Kardashian - Jenner improvisaron una tarjeta navideña pero dejaron a una hermana por fuera

Ya era tradición que todos los años el público pudiera disfrutar de las megaproducciones navideñas para la tradicional tarjeta de la familia Kardashian – Jenner. Siempre una dirección fotográfica magistral para dejar un poster increíble con todos los miembros de la familia. Pero en 2018, los compromisos ocuparon a sus integrantes dejando la esperada tarjeta familia para última hora.

El retrato de las hermanas Kardashian – Jenner ignoró a Kendall Jenner

Todas las hermanas dijeron presente en el retrato, Kourtney Kardashian con sus hijos: Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick y Reign Aston Disick. Kim Kardashian aparece con sus hijos: North West, Saint West y Chicago West. Khloé Kardashian aparece con su pequeña hija True mientras que Kylie Jenner aparece con su pequeña hija, Stormy. También aparece la hija de Rob Kardashian, Dream.

The official Kardashian Christmas card is here, and it features all 9 of the Kardashian-Jenner babies https://t.co/fDFMUYvzo2 — INSIDER (@thisisinsider) December 24, 2018

La gran ausente de la tarjeta navideña es nada más y nada menos que Kendall Jenner, la única de las hermanas que no tiene hijos y se cree que esta es la razón para que no aparezca. Este gesto podría trear distanciamiento entre las hermanas que han tratado de incluir a Kendall pero que con decisiones de este tipo la siguen alejando. Quedará esperar 'Keeping up with the Kardashians' para ver si este tema es abordado.

The Kardashian Christmas card has arrived! 🎄 pic.twitter.com/tXhhisdswX — Floor8 (@Floor8Official) December 24, 2018