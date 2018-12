Noah Centineo nos derrite en la nueva portada de Seventeen México

Si ya viste las comedias románticas 'To All the Boys I've Loved Before' y 'Sierra Burgess Is a Loser' de seguro ya te enamoraste perdidamente de Noah Centineo. El actor es de ascendencia italiana, inglesa y nativo americana, su carrera inició de manera formal en el año 2009 cuando protagonizó 'The Gold Retrievers' con el papel de Josh Peters, desde entonces ha tenido pequeños roles en los sitcoms de Disney Channel, 'Austin & Ally' y también en 'Shake It Up'.

SU gran oportunidad llegó en 2018 cuando pudo protagonizar por partida doble, dos de las producciones más exitosas originales de Netflix. Primero lo vimos como Jamey en 'Sierra Burgess Is a Loser' y después brilló como nunca en 'To All the Boys I've Loved Before' como Peter Kavinsky. Recientemente fue anunciada que esta última tendría una secuela y que sus protagonistas ya estaban confirmados en el proyecto. Este año también hizo un cameo en 'Keeping up with the Kardashians'

Lo cierto es que cierra el 2018 con una sesión fotográfica con motivo de su portada en la más reciente edición de la revista Seventeen México donde se ve muy guapo y donde cuenta algunos detalles de sus próximos proyectos, entre los que destacan la película 'The Stand-In' y la serie 'Good Trouble', ambas para 2019.

.@NoahCent looks handsome on the cover of Seventeen Magazine Mexico.🔥 pic.twitter.com/qF4fKGLlGy — Pop Crave (@PopCrave) December 25, 2018