Kim Kardashian y Paris Hilton juntas de nuevo en extravagante fiesta navideña

Cuando pensamos en Kim Kardashian y Paris Hilton, debemos recordar que gracias a una conocimos a la otra. Fue Paris Hilton quien nos presentó a Kim en 'The Simple Life', la serie de televisión en formato reality que nos mostraba las aventuras de Paris Hilton y Nicole Richie, justo allí, Kim debutó como una de las amigas de Paris. Ya han pasado doce años desde aquel momento, y justo ahora se vuelven a encontrar.

Durante las celebraciones de navidad, la familia Kardashian decidió organizar una fiesta navideña llena de excentricidades y de mucha extravagancia. El evento fue organizado por Kris Jenner, y se realizó en la casa de Kim Kardashian y Kanye West, que se terminó convirtiendo en un paraíso invernal. Para lograrlo, la propiedad completa fue ubierta de nieve y contó con varios iglúes para simular a perfección el polo norte.

Kanye was the creative director behind the Kardashian-Jenner-West #ChristmasEve party this year.

🎥 @JusttNic pic.twitter.com/MFXpxV4YEc

— TeamKanyeDaily (@TeamKanyeDaily) December 25, 2018