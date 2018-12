Estos son los 10 fracasos musicales más grandes del 2018

No todo fue perfecto en 2018 y muchas de las apuestas musicales no lograron superar algunos momentos exitosos de algunos cantantes con largas trayectorias, convirtiéndose así en grandes fracasos musicales del año:

Los 10 temas musicales que fracasaron en 2018

10. 'Savior' de Iggy Azalea con Quavo

El tan esperado regreso de Iggy Azalea no logró convencer y se convirtió en un tema más de su carrera.

9. 'Hey DJ' (Remix) de CNCO con Meghan Trainor y Sean Paul

El innecesario remix de este tema de CNCO ahora con Meghan Trainor no aportó nada ni para ellos ni para ella.

8. 'Move to Miami' de Enrique Iglesias con Pitbull

Enrique Iglesias trató de revivir esa vibra latina en ingles pero esta vez la magia no sucedió.

7. 'Stop me from Falling' de Kylie Minogue con Gente de Zona

Otro desastroso remix que nadie esperaba y que no ayudó a Kylie a levantar ventas de su disco.

6. 'Baby' de Clean Bandit con Luis Fonsi y Marina

Luis Fonsi tratando de revivir el éxito de 'Despacito' y 'Echame la culpa' no logró impactar con sus temas anteriores.

5. 'The Light Is Coming' de Ariana Grande

Un tema muy flojo de la carrera de Ariana Grande que pasó por debajo de la mesa.

4. 'Filthy' de Justin Timberlake

Uno de los regresos más esperados pero que no logró sorprender a nadie, ni con sus presentación del Superbowl.

3. 'Nada' de Shakira

El último sencillo del disco 'El Dorado' no pudo calar en el público, tal vez por tener ya dos años de existencia para el momento del lanzamiento.

2. 'Accelerate' de Christina Aguilera

El terrible regreso de Christina Aguilera no logró impactar ninguna cartelera y se esfumó en las listas.

1. 'Desire (me tienes loquita)' de Paulina Rubio con Nacho

Paulina no pudo lograr el éxito ni con Nacho, uno de los exponentes más creativos y exitosos del género urbano. El tema simplemente no gustó.