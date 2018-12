Atala Sarmiento desenmascara a Andrea Legarreta y a Galilea Montijo

Hace meses cuando Atala Sarmiento salió de TvAzteca en medio de la polémica por las diferencias que tuvo con Pati Chapoy se especuló que además de los problemas en la renovación de su contrato, una propuesta por parte de Televisa había sido definitiva para que Atala se cambiara de televisora.

Luego de mucha especulación se confirmó que la rubia conductora llegaría a dar una entrevista en el programa 'Hoy', situación que en ese momento parece haber incomodado a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes no tenían la mejor imagen de Atala, lo que las llevó a no ser parte de la entrevista.

Ahora, meses después de ese incidente que causó polémica, Atala declaró en entrevista con Aurora Valle y Claudia de Icaza cómo vivió aquella polémica entrevista.

"Cuando me habló la producción, me dijo: 'oye, sabes que hay un tema porque ellas no quieren estar en la entrevista contigo"", dijo que la productora Magda Rodríguez habló con ella para decirle esa situación.

"Porque después ellas dijeron que había sido una decisión de la productora, desconozco si fue así o no, la información que yo recibí es que ellas no quisieron estar conmigo en la entrevista, y yo dije: 'no hay ningún problema"",

"Porque después ellas dijeron que había sido una decisión de la productora, desconozco si fue así o no, la información que yo recibí es que ellas no quisieron estar conmigo en la entrevista, y yo dije: 'no hay ningún problema"".

Te recomendamos en video: