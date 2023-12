Las botas de Michelle Obama que están causando conmoción

Si se trata de un grandioso look que dejó a todos con la boca abierta, estamos hablando del más reciente acierto de la grandiosa Michelle Obama. La ex primera dama, cerró su gira de presentación del libro Becoming robandose la atención de todos los medios con una estupendas botas Balenciaga.

Sucedió la noche del miércoles 19 de diciembre desde el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, donde la propia Michelle asistió para cerrar el evento por todo lo alto.

Las botas que usó Michelle están valoradas en US$ 4.000 y fueron las estrellas de la noche.

Para complementar este momento épico de la moda, fue nada más y nada menos que Sarah Jessica Parker la moderadora del cierre de la gira, como si se tratara de la trama de Sex and the city, fue la persona más indicada para valorar este momento único pues nadie como ella es tan experta en el tema de los zapatos.

Famosos de la talla de Zendaya o del editor de Vogue, Andre Leon Talley, reaccionaron de una manera divertida y agradecida por este momentazo que protagonizó la esposa de Barack Obama.

Sin duda un gran acierto que ella complementó con un vestido largo en tono amarillo con una apertura de falda perfecta para mostrar toda la bota.