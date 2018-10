Yamila Reyna publica fotografía desnuda y lanza fuertes críticas a las feministas

Con un desnudo total y una profunda reflexión, la comediante Yamila Reyna se volcó a las redes sociales con una dura crítica a la lucha feminista.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la argentina habló sobre la falta de sororidad entre las mujeres y entregó su propia visión del feminismo.

"En este último tiempo he leído y escuchado muchos comentarios de mujeres a otras como 'mira la celulitis que tiene, ya no estás para usar esa ropa, mira que vieja se ve, por qué muestras el cuerpo' y ahí me pregunto donde esta la famosa Sororidad. Eso de que todas somos una, luchando por el famoso Feminismo, si a la primera de cambios una mujer es la primera en tirar un comentario discriminatorio hacia otra"

Ver esta publicación en Instagram En este último tiempo he leído y escuchado muchos comentarios de mujeres a otras mujeres Una publicación compartida por Yamila Reyna (@yamireyna) el 23 de Oct de 2018 a las 8:13 PDT

"Feminismo para mi es luchar por el aborto la violencia, por la equidad y por las putas leyes que hagan hacerse responsables a esos que se hacen llamar padres pero dejan a una mujer criando sola. Esa es la lucha para mi, no ponerme un pañuelo verde, y al mismo tiempo criticar a la que piense diferente a mí", dijo.

En este contexto, recordó la frase "Mi cuerpo mis reglas" y aclaró que "si quiero me maquillo y si no también. Si quiero muestro mis curvas porque son mías y si quiero lo publico (como estas fotos). Me gusta que me digan cosas bonitas y que me abran la puerta del auto. ¡Y sentirme sexy me encanta! Y no por eso soy menos mujer que tú".

"Yo invito a que cada mujer se exprese como quiera, a su manera pero respetándonos (…) Voy a ser de las que incentive a vernos cada vez más lindas, femeninas, sexy y empoderadas", agregó.

Finalmente, expresó que "quiero ver más mujeres comiéndose el mundo, caminando como lobas en la calle y devorando a su macho por las noches (…) Porque habemos muchas que elegimos la sororidad, pero con libertad de Mujer".

Te recomendamos: