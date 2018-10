6 películas de Halloween que puedes ver con tus hijos

Sabemos que a veces disfrutamos la temática oscura que representa el Halloween en el entorno; No obstante, muchos odian el terror y el horror como género en el cine, por el simple hecho que no quieren ser asustado o porque quieren dormir en las noches. Es por ello que hicimos esta lista de películas de Halloween para que puedas verlas con tus hijos y no tengas esa preocupación al momento de dormir.

1-Las Brujas (The Witches)

The Witches es una película de comedia y terror de fantasía oscura británica / estadounidense de 1990 basada en la novela infantil de 1983 del mismo título de Roald Dahl, dirigida por Nicolas Roeg y protagonizada por Anjelica Huston, Mai Zetterling, Rowan Atkinson y Jasen Fisher. Al igual que en la novela original, la historia cuenta con brujas malvadas que se hacen pasar por mujeres comunes y matan niños, y que un niño y su abuela necesitan encontrar una manera de frustrarlos y destruirlos.

The Witches fue producida por Jim Henson Productions para Lorimar Film Entertainment y distribuida por Warner Bros. como la última película teatral producida por Lorimar antes de que la compañía cerrara en 1993. La película fue muy bien recibida por la crítica, pero tuvo un mal desempeño en la escena. Taquilla y también fue odiado por Dahl porque su final difiere del libro.

2-Los locos Addams – (The Addams Family)

The Addams Family es una película de comedia negra sobrenatural estadounidense de 1991 basada en los personajes de la caricatura creada por el dibujante Charles Addams y la serie de televisión de 1964 producida por David Levy. Dirigido por el ex director de fotografía Barry Sonnenfeld en su debut como director de pantalla, la estrella de cine Anjelica Huston, quien fue nominada a un Globo de Oro por su actuación como Morticia Addams, Raúl Juliá como Gomez Addams, Christina Ricci como Wednesday Addams y Christopher Lloyd como Uncle Fester .

La película se centra en una familia aristocrática, extraña y macabra, que se reencuentra con quien cree que es un pariente perdido hace mucho tiempo, el hermano de Gómez, Fester Addams, que en realidad es el hijo adoptivo de un estafador que intenta estafar al clan Addams de su Gran riqueza y fortuna.

3-Scooby-Doo

Scooby-Doo (también conocido como Scooby-Doo: The Movie) es una película de aventuras familiares animada por computadora / acción en vivo en 2002 basada en la serie animada de televisión Hanna-Barbera del mismo nombre. Es la primera entrega de la serie de películas de acción en vivo Scooby-Doo, dirigida por Raja Gosnell, escrita por James Gunn y protagonizada por Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard, Linda Cardellini y Rowan Atkinson.

La trama gira en torno a Mystery Incorporated, un grupo de cuatro jóvenes adultos y un perro que resuelven misterios, que se reúnen después de una separación de dos años, para investigar un misterio en un popular complejo de terror.

4- Gasparin (Casper)

Casper es una película de comedia de fantasía animada por computadora / acción en vivo de 1995 dirigida por Brad Silberling, basada en el personaje de dibujos animados de Harvey Comics, Casper the Friendly Ghost, creado por Seymour Reit y Joe Oriolo. La película está protagonizada por Christina Ricci, Bill Pullman, Cathy Moriarty, Eric Idle y Amy Brenneman, y también cuenta con las voces de Malachi Pearson como el personaje principal, así como Joe Nipote, Joe Alaskey y Brad Garrett.

5- El perro que salvó Halloween

¡Zeus y los Bannisters se han mudado a una nueva casa, justo a tiempo para Halloween! Todo parece ir bien hasta que notan extrañas luces y sonidos provenientes de la casa del vecino Eli (Lance Henriksen). George (Gary Valentine) se encarga de averiguar qué está pasando y solicita la ayuda de una pareja poco probable (dirigida por Dean Cain). Después de que el trío y la esposa de George, Belinda (Elisa Donovan) queden atrapadas en la casa fantasmagórica, solo queda Zeus para salvar Halloween.

6- Toy Story of Terror!

Es un cortometraje de Halloween animado por computadora de 21 minutos producido por Pixar Animation Studios y Walt Disney Television Animation y lanzado por Walt Disney Pictures, el 16 de octubre de 2013, basado en las películas de Disney Pixar Toy Story. Se establece poco después de los eventos de Toy Story 3 y Toy Story Toons, y se estrenó en la cadena de televisión estadounidense ABC el 16 de octubre de 2013.

Fue escrito y dirigido por Angus MacLane, producido por Galyn Susman, con Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Don Rickles, Wallace Shawn, Timothy Dalton y Kristen Schaal repitiendo sus papeles de Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Mr. Potato Head, Rex, Mr. Pricklepants y Trixie con Carl Weathers como Combat Carl y Stephen Tobolowsky como gerente del motel. Michael Giacchino compuso la música para el especial. La banda sonora de la película se lanzó el 15 de octubre de 2013 en Amazon.com e iTunes en formato digital.

