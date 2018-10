Pamela Díaz lanza pronóstico poco alentador sobre el futuro de Daniela Aránguiz en Chilevisión

Las declaraciones de Pamela Díaz siempre dan de qué hablar y esta no es la excepción. Esta vez, "La Fiera" arremetió contra la panelista de La Mañana Daniela Aránguiz, a quien lanzó un duro pronóstico sobre su futuro en Chilevisión.

"No sé si ella siga en el canal el próximo año", dijo a un periodista de Intrusos de La Red. Y es que según sus palabras, la ex chica Mekano no cumpliría con los requisitos para mantenerse en dicho canal. "No es un rostro que se identifique con Chilevisión", explicó.

Recordemos que Daniela Aránguiz llegó al matinal en julio de este año como reemplazo de Pamela Díaz, quien tuvo una polémica salida de pantalla luego de sus dichos contra Carola de Moras.

Sin embargo, a solo días de su debut, la comunicadora sorprendió con algunas críticas sobre la esposa del "Mago" Valdivia. "Ella es una persona que no es muy querida, que se quedó en una televisión un poco antigua donde uno se agarraba o peleaba", dijo.

Pero más tarde, en entrevista con el mismo medio, señaló que "(Daniela) tiene un montón de puntos encontrados con mucha gente. Lo último que pasó en ‘Vértigo’, lo que pasó en ‘Intrusos’ con ella, el tema de sus redes sociales… No es que esté descubriendo América".

"Es difícil que alguien me remplace con mis estupideces, no existe nadie que me pueda reemplazar. Me encantaría que existieran más Pamelas Díaz para que les vaya así de bien", agregó.

