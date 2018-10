El divertido video con el que Melissa Joan Hart le deseó buena suerte a la nueva "Sabrina"

Finalmente “El mundo oscuro de Sabrina” llegará a Netlfix este viernes 26 de octubre, por lo que la actriz Melissa Joan Hart decidió enviarle un divertido video a la nueva “Sabrina”.

El elenco de la serie de los 90 “Sabrina la bruja adolescente” se unió para desearle la mejor de las suertes a sus sucesores.

Sabrina The Teenage Witch stars (@MelissaJoanHart @NateRichert @CarolineRhea & @BethBroderick) wanted to send their "BEST WITCHES" to the cast of Chilling Adventures of Sabrina (@kiernanshipka @RossLynch @RealLucyDavis) on the eve of the show's premiere! pic.twitter.com/X7L2QwYuqC

— See What's Next (@seewhatsnext) October 25, 2018