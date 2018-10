¡Adorable! Dakota Johnson se llevó a su abuela al estreno de su más reciente película

Si pensabas que las celebridades solo quieren alardear de su más reicente pareja, hay casos en los que las verdaderas cosas que importan, tienen prioridad y ese fue el caso de Dakota Johnson que asistió al estreno de su nuevo film 'Suspiria' con una invitada de lujo: su abuela. Haciendo un poco de historia, la actriz de 29 años es nieta de la icónica actriz de 88 años, Tippi Hedren. Ambas posaron juntas en la alfombra roja la noche del 24 de octubre desde el ArLight Cinerama Dome de Hollywood.

Dakota Johnson Brings Her Grandmother, The Birds Actress Tippi Hedren, to Horror Film Premiere https://t.co/Q32MDTQfFb

Dakota deslumbró con un mini vestido rojo, con el que por momentos nos recordó a Anastacia Steele. El look estaba compuesto por un vestido de la firma Celine, pendientes de Sophie Buhai y calzado de Giuseppe Zanotti. Por su parte, su hermosa abuela se robaba todas las miradas de los reporteros gráficos. La legendaria actriz se veía muy elegante con una chaqueta de animal print monocromático.

"Johnson is winningly inscrutable as Susie, adding new layers to her character late in the film with ease. " #DakotaJohnson #Suspiria pic.twitter.com/jwQAvXo64t

— THEQUEENDAKOTA (@THEQUEEN_DAKota) October 23, 2018