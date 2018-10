El increíble talento que el príncipe George heredó de su abuela, la princesa Diana

El príncipe William ha revelado un talento que su hijo mayor, el príncipe George, heredó de su abuela, la fallecida princesa Diana.

“George está practicando baile también, le encanta. Y es como… mi mamá siempre bailaba, ella amaba bailar”, confesó el hijo mayor de la “princesa del pueblo” con mucho orgullo y emoción durante la visita de los chicos de Teen Héroes de la BBC I al Palacio de Kensington.

Meet some of the Teen Heroes who will be recognised this afternoon at the @bbcr1 Teen Awards. The Duke and Duchess of Cambridge were honoured to meet them earlier this week at Kensington Palace and hear more about their incredible achievements. pic.twitter.com/l29JGxMOLy

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 21, 2018