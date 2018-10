La vida de Nicky Jam llega a Netflix en noviembre, todo lo nuevo en series para ese mes

El mes de noviembre, un gran número de contenido de calidad llega a Netflix para complacer a los millones de usuarios de la plataforma de streaming. Entre los nuevos títulos se estrena la serie biográfica del reguetonero Nicky Jam, dirigida por Jesssy Terrero.

Según la sinopsis compartida por Netflix “Esta serie sigue la vida del reguetonero Nicky Jam en sus buenos y malos momentos. Desde su relación con las drogas y la cárcel, hasta convertirse en un éxito mundial”.

Además de la serie del exitoso cantante, se estrena la última temporada de House of Cards, la multipremiada serie sobre la política estadounidense. Protagonizada por Robin Wright como la presidente de Estados Unidos, esta temporada tiene que enfrentar la muerte de Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey quien fue despedido de la serie luego de afrontar un cargo de abuso sexual en su contra.

La nueva entrega de Narcos también hará entrada en noviembre. Llamada Narcos: México y escenificada en dicho país, es protagonizada por Diego Luna. Su sinopsis dice “La DEA no tarda en darse cuenta: perseguir narcos en México durante el ascenso del cártel de Guadalajara impacta negativamente en la esperanza de vida”.

Los otros títulos que se estrenan en noviembre son: la segunda temporada de The Sinner, The Last Kingdom, Todos a la mesa, Westside, la tercera temporada de Frontiers, Fugitiva y la serie animada de Spider Man.

Te recomendamos en video