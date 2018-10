¡Irreconocible! Así recordó Giuliana Maiocchi los 28 años de 'El Show de Yuly'

La conductora peruano italiana de 51 años, recordó los 28 años que estuviese cumpliendo el programa infantil que presentó en la pantalla chica y que se convirtió en el favorito de los más pequeños de la casa por más de una década.

'El show de Yuly' se transmitía los sábados y domingos de 8 a.m. a 1 p.m por Panamericana y era alternado con dibujos animados.

Quien fuese la cara del programa, además de hacer la versión ecuatoriana de este programa para niños, animó también los infantiles 'Splash', 'Nace una estrella' y 'El show de los sueños', entre otros.

Los mensajes llenos de nostalgia no tardaron en aparecer,

@mausolitario expresó "Crecimos con los mejores programas infantiles de la Tv, hoy en día ya no hay programas como antes…. siempre seras un ídolo en la Tv"

@lorymujica por su parte, también opinó; "Lo máximo el show de Yuly me encantaba , no me lo perdía por nada del mundo y me sabia todas las canciones! Me creía una yuliet jeje. Felicidades"