Irina Baeva rompe el silencio sobre su supuesto embarazo

A pesar de que Irina Baeva y Gabriel Soto han intentado mantener su romance de manera privada, diversos rumores han señalado que la razón por la que el actor decidió destapar su relación con la rusa es que Irina se encuentra esperando a su primer bebé.

Es por eso que Irina Baeva decidió dar la cara ante los medios de comunicación y desmentir al din los rumores de su embarazo, cuando fue cuestionada al respecto ella respondió:

“No supe ¡Estaba embarazada y no me enteré!… No, chicos, es totalmente falso. Igual no hay que hacer caso a todo lo que dice la gente porque realmente hay muchos inventos”