Filtran la primera fotografía que Selena Quintanilla se tomó con su esposo

Sigue costando aceptar que después de 23 años, el talento de Selena Quintanilla quedó silenciado para siempre. Para fans y público en general, la muerte de la cantante sigue siendo una gran injusticia que hoy en día se sigue comentando en el mundo musical. Con el paso del tiempo, tratar de perpetuar el recuerdo de Selena es más y más complicado, sin embargo siempre surgen nuevos hallazgos que le permiten a los fanáticos la oportunidad de conocer un poco más de su ídolo.

Recientemente sucedió con una serie de fotografías privadas de Selena que se han filtrado. En todas aparece con el que fuera su esposo, Chirs Pérez. Ambos lograron casarse antes del fatídico final de Quintanilla. La boda de ambos se celebró el 02 de abril de 1992, cuando ambos decidieron empezar su vida como una pareja formal, muy a pesar de que el padre de Selena no aprobaba la relación entre ambos.

Selena Quintanilla-Pérez you inspire me still wish you were here we love and miss you 😘❤️😘 April 16, 1971 – March 31, 1995 still wish you were still here #selenaQuintanilla pic.twitter.com/8zbWJWK2BK

— jamela anderson (@jamey34556153) October 18, 2018