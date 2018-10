¡Enamorado! Así le expresó Allan Zenk su 'amor incondicional' a la actriz Carolina Jaume

View this post on Instagram

Si tuviera que volver a comenzar mi vida, intentaría encontrarte mucho antes. Muchos creen que nuestro amor es perfecto, que fácil es amar a alguien cuando todo es perfecto; sólo nosotros sabemos lo que hemos luchado para mantener este amor durante los momentos imperfectos. Eso ha hecho a nuestro amor INCONDICIONAL. Sé que no eres perfecta, ni tampoco yo lo soy…de lo que sí estoy seguro es que somos perfectos el uno para el otro ❤ Debemos elegir muy bien a nuestra pareja porque puede ser una bendición o una destrucción en nuestras vidas. Muchas veces nuestro mayor enemigo es una pareja mediocre, de gran cuerpo y poco cerebro. Y es que tu pareja debe motivarte, no estorbarte. Debe inspirarte, no controlarte. Una esposa debe ser una compañera de vida, sus fortalezas deben compensar tus debilidades y viceversa. Más que una pareja bonita, se debe ser un gran equipo. El verdadero amor no resta, suma. No divide, une. No te aleja de tus sueños, te conecta con ellos. Te apoya…te impulsa, saca tu mejor versión. Porque…la pareja adecuada te motivará, la pareja equivocada te distraerá. Gracias por sacar siempre la mejor versión de mi Princesa, gracias por motivarme cada día a dar lo mejor, impulsarme a ser mejor, gracias por creer siempre en mi. Tu amor es mi motor y nuestros hijos mi inagotable gasolina. Todas las historias de amor son bonitas pero la nuestra es mi favorita. Happy B-Day amor @carolinajaume 🎉🎈🎂 te amo con todo mi corazón Princesa 👸🏼 que tengas un hermoso día