Becky G es criticada por posar junto a modelos desnudas

Becky G ha estrenado su nuevo sencillo "Booty" y para promocionarlo, la cantante adelantó algunas imágenes de su video clip, sin embargo sus fans no estuvieron felices con las imágenes mostradas por la cantante.

En su cuenta de Instagram, Becky G compartió una fotografía en la cual aparecía junto a modelos semi desnudas, lo que provocó la sorpresa y disgusto de sus seguidores, quienes tacharon la imagen de inapropiada y vulgar.

"Tan bien que ibas! 🙄 y no es que sea una “persignada” 🙎🏻‍♀️ No veo porque la necesidad de llegar a tanto, tienes talento, eres linda… ya eres famosa!!!! No necesitas este tipo de “promociones”