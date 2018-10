'Baby one more time', el sencillo debut de Britney Spears, cumple 20 años

Parece increíble pero es cierto, el tema 'Baby one more time', la carta de presentación de Britney Spears cumple 20 años. Dos décadas desde que una adolescente del sur de Estados Unidos sorprendía al mundo con uniforme de colegiala bailando en los pasillos de su escuela. El tema fue una creación del productor sueco Max Martin y antes de ser grabado por Britney Spears, fue rechazo por las agrupaciones TLC y Five así como por la cantante sueca Robyn.

It's been 20 years since Britney released "…Baby One More Time" ✨ pic.twitter.com/C6afolGqX9 — BuzzFeed (@BuzzFeed) October 23, 2018

El tema fue un éxito radial masivo, llegando a subir hasta la cima de Billboard Hot 100, la lista de conteos que mide el impacto de los sencillos. El tema presentó a una adolescente de 16 años que lograba sobresalir de la multitud. El éxito del tema hizo que Britney Spears fuera bautizada como la nueva Princesa del Pop, en noviembre de ese mismo año, se estrenará el famoso videoclip del tema que ha sido considerado como un icono en su genero.

El tema se convirtió en el mejor debut de una cantante adolescente en la historia, le valió dos nominaciones a los Premios Grammy, ha aparecido en infinidad de películas y series de televisión y ha sido versionado por cantantes y agrupaciones. 'Baby one more time' es sin duda el tema más atemporal de la discografía de Britney Spears.