José Miguel Viñuela los fuertes complejos que surgieron en el team Mekano tras dichos de Daniela Aránguiz

Este lunes volvió a surgir la polémica, luego que José Miguel Viñuela revelara los duros complejos que surgieron en el team Mekano tras los dichos de Daniela Aránguiz.

Durante el programa, Millaray Viera habló sobre las críticas y el acoso sufrido por la actriz Julia Roberts debido a los haters de redes sociales. Y fue en ese momento, cuando el panelista se refirió a las críticas que hizo la esposa del "Mago" Valdivia luego del show inaugural.

"Si lo traemos esto acá, a nuestro propio país, todos tenemos un ejemplo aquí, en el estudio. Sin ir más lejos, hemos sido testigos de cómo han desprestigiado a los chiquillos de la gira Mekano, simplemente porque estamos más viejos, por esto y esto otro", dijo.

"Y lo más triste de todo es cuando tus propios pares lo hacen en los otros canales. Gente que estuvo en el programa y que, de alguna manera, te genera un ruido", explicó Viñuela.

Luego, consultado por la persona de quien hablaba, el animador dijo que "la Daniela Aránguiz".

"De alguna manera pone un ruido, y hace que la gente se embale y lo haga. Y yo he visto, he sido testigo, cómo a ciertas chiquillas les duele, se sienten mal, no saben cómo salir al escenario. De verdad lo digo", afirmó.

"Me da mucha pena. A mí no me duele, porque no tengo problemas en salir en zunga y mostrar la guata. Me da lo mismo y me río de mí mismo. Pero no todo el mundo tiene esa facultad. No todo el mundo tiene la posibilidad de aceptarse guatón o como sea. Para las mujeres es mucho más delicado", comentó.

