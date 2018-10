¿Porqué Thalia nunca triunfó en el mercado anglo?

Aunque no se puede negar el impacto de Thalia en Latinmérica, e incluso en Asia, hubo un mercado que nunca pudo conquistar y fue el mercado anglosajón. Aunque con su carrera ha tenido la oportunidad de pasearse por diferentes géneros y ritmos, hasta ha jugado y coqueteado con diferentes idiomas a la hora de grabar sus canciones. Para Thaia fue sumamente difícil lograr posicionarse entre el mercado que empezó a consumir música de latinos en idioma ingles.

El mayor intento de Thalia fue en el año 2003, en esa época lanzó su primer álbum totalmente en ingles titulado 'Thalia'. El plan era lanzar un disco con temas en ingles que se pudieran versionar en español para no desatender a su público base. El primer sencillo 'I Want you' tuvo un éxito moderado en la cartelera Billboard Hot 100, logró ubicarse en la posición 22 y hasta la fecha es el único tema de Thalia que logró entrar en el conteo.

El segundo sencillo 'Baby i'm in love' falló en entrar al conteo y así sucesivamente sucedió con el tercer sencillo 'Don't look back' que tuvo que ser lanzado en versión remix y al llegar al cuarto sencillo el fracaso del disco era inminente. 'Closer to you' era el cuarto sencillo que tuvo que ser cancelado debido a las bajas ventas.

Thalia siguió intentandolo con el inles lanzado un nuevo disco de estudio titulado 'Sexto sentido' allí su primer sencillo 'Amar sin ser amada' contó con una versión en ingles que se tituló 'You know he never loved you'. Muchos atribuyen el fracaso de Thalia en este mercado a que era muy similar a Jennifer Lopez.