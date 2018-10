¡Pronunciado escote y cabello rizado! Letizia impacta con el look más atrevido que ha usado como reina

View this post on Instagram

News {22 October 2018 | Monday} : King Felipe and Queen Letizia presided over the awarding ceremony of the XXXV edition of the Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, granted by the Association of European Journalists, to the journalist Rubén Amón {Hotel Palace | Madrid, Spain}. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✨⭐️⭐️⭐️✨ Queen Letizia’s Outfit of the Day : 👗 : Carolina Herrera 👠 : Magrit 👜 : Bottega Veneta 💎 : Earrings – Coolook . . . . . . . . #SpanishRoyals #SpanishMonarchy #SpanishRoyalFamily #FamiliaRealEspañola #CasaReal #KingFelipeVI #KingFelipe #QueenLetizia #ReyFelipeVI #ReyFelipe #ReinaLetizia #FelipeVI #Letizia #KingOfSpain #QueenOfSpain #FelipeDeBorbon #LetiziaOrtiz #ReyesDeEspaña #Royals #Royalty #Spain #España ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #OOTD #CarolinaHerrera #Magrit #BottegaVeneta #Coolook