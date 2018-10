¡Duro recuerdo! Ellen DeGeneres recibió amenazas de muerte tras confesar ser gay

Salir del armario fue una de las etapas más complicadas en la vida de Ellen DeGeneres. La reconocida presentadora ofreció una entrevista a la revista Adweek y reveló detalles de su confesión hecha en 1997.

"No trabajé durante tres años, nadie me llamó y nadie me respondía el teléfono", contó la protagonista de "The Ellen Show". En aquella época también era la actriz principal de la serie "Elle", la cual se vio cancelada tras informar la verdad de su sexualidad.

"Yep, I'm gay" fue el titular en la portada de la revista Time. La vida de la comediante nacida en Luisiana dio un giro inesperado. Ellen DeGeneres confesó además haber sufrido amenazas de muerte e incluso de bomba tras su anuncio. Con sarcasmo afirmó que afortunadamente escogieron mal el momento para amenazarla, pues ya habían acabado las grabaciones.

Ellen, de 60 años, afirmó no sentirse arrepentida. Sin embargo asegura que fue la decisión más difícil que ha tomado en su vida.

El pasado 11 de octubre, DeGeneres aprovechó el Día Nacional de la Salida del Armario (Coming Out Day) para colgar una foto en la que se daba un beso con su esposa, la actriz Portia de Rossi. Ambas están casadas desde 2008.

