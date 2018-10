Aracely Arámbula se niega a hablar de Luis Miguel y la relación que tiene con sus hijos

La serie de Luis Miguel reabrió viejas heridas del pasado del cantante con personajes que tuvieron injerencia en su vida. Y mientras que Stephanie Salas fue una de las más asediadas por los medios tras las revelaciones que se hicieron sobre su relación con 'El Sol', Aracely Arámbula, también resultó ser parte del acoso mediático.

A pesar de que desde un principio se dio a conocer que el personaje de Aracely no aparecería en la serie -al menos no en la primera temporada- las dudas sobre su relación con Luis Miguel resurgieron.

La actriz y cantante se encuentra en México atendiendo varios compromisos pero fue cuestionada sobre el papá de sus hijos, aprovechando a que ambos están en la Ciudad. Sin embargo, se negó a hablar sobre él pues no es algo que le preocupe.

"No quiero hablar absolutamente nada de él. Tengo muchas cosas que decir pero prefiero reservarme mis comentarios. No es un tema que se me antoje platicarlo porque tengo muchas cosas que hacer y estoy disfrutando de mis hijos. Ya se viene 'La Doña 2' y la verdad es que ahora me enfoco en lo positivo. He estado viajando y trabajando mucho", declaró la actriz para Ventaneando.