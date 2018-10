Afirman que Geraldine Bazán encontró el amor con alguien mucho más guapo que Gabriel Soto

Aunque no ha sido desmentido por la actriz, la conductora Martha Figeroa declaró en 'Con Permiso', programa de Unicable, que Geraldine Bazán le está dando una nueva oportunidad al amor.

Según la periodista de espectáculos, la actriz tiene una naciente relación con un galán que no es del medio artístico.

“No les voy a decir tanta información porque no me la sé, pero una amiga los vio y entonces no sabemos ni el nombre ni a qué se dedica, pero es tan guapo, tan pero tan, pero tan guapo que hasta feo se ve Gabriel Soto”, aseguró la conductora.

Martha también aseguró que esto podría traerle consecuencias pues Gabriel Soto le dejó el departamento con la condición de que vivan ahí siempre y cuando Geraldine se mantenga soltera.

El último mensaje de Soto respecto al tema fue: “Evidentemente algo olvidado no será (su relación con Geraldine) porque siempre va a ser la madre de mis hijas, yo realmente le deseo lo mejor, la mayor felicidad porque mientras ella sea feliz mis hijas van a ser felices y mientras yo sea feliz mis hijas lo será y todos sabrán que todo es por el bienestar de mis hijas.”

Te recomendamos en video: