5 personajes del LGBT que han invadido las caricaturas y series de niños

No hay inclusión, solamente hay una tolerancia a las personas que tienen una identidad u orientación sexual distinta. Los comentarios de odio, los crímenes, todo ha desatado una justificada ola de indignación.

Seres humanos siguen siendo seres humanos sin importar su raza, orientación, género o estatus económico. No podemos seguir promoviendo un mundo lleno de odio en donde somos nuestro propio enemigo.

Pero algunas caricaturas y series han acercado este movimiento sin importar la edad que se tenga. Porque ser gay, lesbiana, etc.. no es algo que se elija. No es que sigamos una tendencia para ser heterosexuales o se nos contagie la homosexualidad por verla en nuestro entorno.

Así no funcionan las cosas.. todo viene desde nuestro nacimiento. Algo que ya está comprobado científicamente, por ello este tipo de estímulos solamente sirve para que los niños ya puedan identificarse con sus gustos y no vivan escondidos y traumados.

Aquí algunos ejemplos:

1.-Xena, la princesa guerrera y Gabrielle

Ellas tenían una relación un poco extraña, y caía en cierto romance. Muchas niñas en esta época se sintieron muy identificadas.

2.- Korra, y Asami Sato

El final, aunque no es explícito, sí lo intentaron dejar muy claro.

3.- Él

Era un personaje masculino, con grandes botas, falda, maquillaje y un extraño andar en sus caderas y voz.

4.- Smithers

Smithers fue abiertamente gay y se llegó a abordar el tema en varios episodios.

5.- Las Sailor Star Lights

Poderosas, lesbianas, y un tanto masculinas. Era las más temerarias y admiradas por las niñas.

