Mayrín Villanueva confiesa ser muy celosa con Eduardo Santamarina por la infidelidad que vivió en el pasado

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina son una de las parejas mexicanas más románticas y estables hoy en día. Han formado una bellísima familia y no se han separado desde que el amor surgió en los foros de televisión.

Aunque tuvieron un brusco inicio dado que la actriz fue infiel a Jorge Poza han sabido sobrellevar los obstáculos en su relación. Ella ha asegurado que su mayor problema son los celos dado que ella sufre mucho de éstos.

Más porque ambos han continuado con la actuación y ver a su esposo en un ambiente romántico le llega a afectar. Mayrín confesó todo sobre su relación con Eduardo durante el programa de La Saga.

“A mí sí me causa efecto, yo prefiero no ver, es algo que no he aprendido a que mi cuerpo no sienta, entonces prefiero no ver…”, confesó a Adela Micha.