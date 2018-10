Maluma responde a los que lo critican por su cambio de look

El estilo de Maluma siempre causa polémica. Sin importar lo que se ponga o cómo se vea, el colombiano es noticia. Ahora decidió cambiarse el color de cabello y volverse rubio, situación que no fue muy bien vista por sus fans y detractores, quienes le dijeron de todo.

Parece que el intérprete de 'Felices los 4' se hartó de las críticas, pues compartió una foto en la que escribió: "Les gusta ser como todo el mundo o prefieren ser originales? Los leo…", esto en respuesta a los miles de comentarios que han puesta en duda su sexualidad, que lo acusan de haber perdido el piso y de poco a poco ser más producido y menos natural.

La gente reaccionó y más de un usuario señaló que perdió la naturalidad que lo caracterizaba. "Pareces cualquier cosa menos Maluma, para mí el cambio de pelo no te favorece, con todo respeto, amo tus canciones pero me gustaba más como eras antes", "Originales…pero el cabello oscuro te va mejor…", "Original. Pero me gusta mas de moreno que de rubio. Bendiciones Maluma", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Maluma, víctima de los memes

Desde que el fin de semana compartió una imagen en la que se puede ver su cambio de look, el colombiano ha sido blanco de críticas por su aventura con el cabello rubio.

Me encanta el nuevo tono rubio prostituta de #maluma pic.twitter.com/wIleorhP6V — Josu… (@Josue32096652) October 22, 2018

