Un hermoso gato negro se roba el show en la alfombra roja de Netflix ¡Se viene el mundo oculto de Sabrina!

El mundo oculto de Sabrina estará disponible el 26 de octubre. Netflix indica en su reseña sobre la serie que la magia y las travesuras marcan el rumbo de Sabrina, una adolescente de doble naturaleza que se debate entre el.mundo de los mortales y el que se oculta debajo.

El elenco de El mundo oculto de Sabrina celebró el próximo estreno en una alfombra roja el viernes. Entre los asistentes no solo asistieron estrellas humanas de la serie de Netflix, Salem, un hermoso gato negro que hace parte de la producción se robó todas las miradas.

For the next week, please only talk to me about Salem walking the red carpet for Chilling Adventures of Sabrina pic.twitter.com/7wU44n8tYE

— Rachel Paige (@rachmeetsworld) October 20, 2018