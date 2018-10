Guionista de 'Pacto de Sangre' revela la verdad tras filtración de guión de la teleserie

Sin duda la nueva nocturna de Canal 13, 'Pacto de Sangre', ha causado intriga y fanatismo entre los televidentes, quienes han lanzado un montón de teorías sobre cómo seguirá la historia de los cuatro amigos implicados en la muerte de Daniela.

Ha sido tanto el revuelo que incluso hace unos días, a través de Twitter, se filtró lo que sería parte del libreto del capítulo 21 de la teleserie, que debería ser transmitido en un par de semanas más.

En la fotografía, se puede apreciar el diálogo telefónico de un alterado Feliciano, quien recibió una llamada de un número desconocido en su celular que ignora y corta varias veces. "Josefa, ¡perdóname! Te juro que yo no quería. ¡Lo juro! Gabriel no era quien parecía ser, no tuve más remedio. Perdóname", dijo tras responder a uno de los llamados.

La imagen causó la intriga de los fanáticos, y fue uno de los mismos guionistas quien salió a aclarar la verdad tras la escena filtrada.

Amigos que ven #PactoDeSangre: Esa “filtración” no es tal. Gracias por el interés igual, los queremos mucho 😍 — Hermes Antonio 🎃 (@hermeselsabio) October 19, 2018

¿Qué crees? ¿Es un guión falso o no?

