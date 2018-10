Ex concursantes de 'La Academia' revelan los abusos de TV Azteca

Esta temporada de 'La Voz México' ha traído varias sorpresas, una de ellas es la llegada de concursantes de 'La Academia' a Televisa, quienes han señalado que buscan una oportunidad en otro programa de talento.

Desde que Carlos Rivera reveló cómo fue el contrato que firmó y el tiempo que tuvo que esperar para poder actuar fuera de TV Azteca, luego de convertirse en uno de los ganadores del reality show La Academia, donde demostró que estaba dispuesto a seguir con paso firme para consolidarse en la música no recibió apoyo de nadie, como se le había prometido, situación que lo llevó a buscar nuevas oportunidades en teatro.

"Gané el concurso, de repente pensé que iba a llegar todo y, pues no, no llegó nada. Y de repente también tenía contrato terrible (con TV Azteca) por muchos años y hasta que me pude liberar de eso, pude empezar a trabajar con mi carrera, muchas veces yo solo, también tocaba puertas, buscaba oportunidades” , expresó en el segundo programa de audiciones.