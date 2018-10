Fanático agarra desprevenida a Kim Kardashian sin una gota de maquillaje

La más reciente visita de Kim Kardashian con su esposo Kanye West a Uganda les trajo momentos muy especiales, no solo pudieron conocer la cultura y los atractivos más hermosos de la región, sino que además pudieron acercarse a las personas para compartir con ellos. Los habitantes de las diferentes localidades que visitó la famosa pareja, tuvieron con ellos, todo tipo de gestos.

I Have Made It In Life – Over Excited African Man Boasts After Meeting Kim Kardashian & Kanye West (Photos) https://t.co/UmAI4rdz3W pic.twitter.com/y8KT5PeaKR — Olori FashWhyte (@Team_BBME) October 19, 2018

Un fanático en particular tuvo la oportunidad de acercarse lo suficiente a la estrella de "Keeping up with the Kardashians" y logró lo que muchos quisieran: una selfie con la irrepetible Kim Kardashian. Lo que más llamó la atención de la selfie es que Kim lucía sin una gota de maquillaje, algo que no es común en una mujer con un imperio de maquillaje y que vive todos los días planificando el maquillaje del día siguiente.

La fotografía se hizo viral y sin duda sorprendió a los millones de fans y detractores de Kim que lograron ver el cambio abismal que hay entre la Kim maquillada y la Kim sin maquillaje. Este tipo de cambios nos hace pensar en que Kim probablemente no pudo maquillarse por la zona y tuvo que salir, en contra de su voluntad, con el rostro limpio.