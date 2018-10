¡Por mucho dinero! Vestimenta de Hugh Hefner es subastada

Las colecciones personales de Playboy de Hugh Hefner y las piezas de moda por excelencia se dirigirán a un bloque de subastas.

Desde el 30 de noviembre hasta el 1 de diciembre, Julien's Auctions abrirá la licitación en Beverly Hills en The Standard Oil Building o en línea para la propiedad del fallecido magnate de Playboy. Todas las ganancias de la venta se destinarán al Fundación Hugh M. Hefner, que respalda los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU y las políticas “racionales” de sexo y drogas.

Piezas que se pueden encontrar en la subasta

Entre la colección se encuentran las piezas icónicas de la moda de Hefner: su gorro de capitán blanco, su chaqueta de fumar, su pijama de seda y su pipa Briar con el logotipo del conejito de Playboy, que se estima en unos $ 2,000 cada uno, así lo reseñó Hollywood Reporter.

La carga incluye parafernalia de Playboy (conejitos y todo) relacionada con la revista de estilo de vida para hombres que fundó, como los gemelos con el logotipo de Playboy, una tarjeta VIP de Playboy, un juego de tablero Monopoly 1974 personalizado (con el dinero y las tarjetas de Hefner Monopoly) y su copia del primer número de Playboy en 1953 cubierto por Marilyn Monroe (estimado en $ 3,000 a $ 5,000).

Otros artículos personales también están a la venta: una máquina de discos de Wurlitzer de 1946 programada por Hefner, el pasaporte de Hefner para los EE. UU. 2016, su guión de Saturday Night Live encuadernado en cuero de 1977 y su estrella del Hollywood Walk of Fame. Y no todo está relacionado con su legado; La subasta incluirá artículos de colección que Hefner poseía, incluyendo una primera edición de The Great Gatsby y cinco volúmenes de la Biblia Sacra de Salvador Dalí.

Martin Nolan, director ejecutivo de Julien's Auctions, dijo que "la vida y el legado de Hefner realmente encarnan el sueño americano". "Hef" comenzó un periódico escolar en la escuela secundaria, estudió en el Art Institute of Chicago y lanzó el primer número en 1953, luego de obtener $ 8,000 para comenzar su compañía. Cuando murió, tenía alrededor de $ 50 millones en activos líquidos.

La hija, Christie Hefner, ahora presidenta de su fundación, dice que está orgullosa de que la venta beneficiará a la caridad "para promover el compromiso de su vida con los derechos individuales en una sociedad libre". La ex presidenta y directora ejecutiva de Playboy Enterprises agregó: "Ya sea en la construcción de su empresa. "en una de las marcas globales más reconocidas en la historia o que defiende las causas sociales, sexuales y de los derechos civiles, mi padre vivió una vida extraordinaria como pionero editorial, social y cultural"

