¡Polémica! Noris Díaz "La Taína" demandó a Anuel AA por $5 millones de dólares

Cuando se pensaba que la controversia desatada tras el lanzamiento del tema musical del trapero Anuel AA, titulado 'Intocable', había llegado a su fin, se reveló un sorpresivo anuncio que revivió el escándalo.

Esta vez, el hecho fue propiciado por la exmodelo y locutora Noris Díaz, La Taína, quien decidió introducir una demanda legal contra el cantante urbano Anuel por cinco millones de dólares, alegando daños mentales y emocionales provocados por el tema musical.

"Sigue siendo difícil para mí. En medio de esto hay dolor y frustración; muchas cosas. No voy a hablar más de esto, voy a dejar que sea mi abogado, no voy a hablarle a ningún medio porque me afecta y me sigue afectando. Esto es otra batalla más en mi vida", aseveró Noris.