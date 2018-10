Pampita revela fuerte confesión tras muerte de Blanca: "solo me pueden entender quienes perdieron un hijo"

Hace seis años, la modelo Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña vivieron uno de los momentos más dolorosos de su vida, luego de perder a su hija Blanca. La menor falleció a los 6 años a causa de una grave neumonía que agravada por una bacteria.

Un delicado tema que resurgió durante la semana, en una entrevista que concedió la argentina al programa Podemos Hablar de Telefe. Ahí, Pampita habló sobre su reciente crisis con Pico Mónaco y el mal momento que vivió haciendo su show Pampita Online.

Pero en medio de la conversación, la modelo sorprendió al contar cómo la muerte de Blanca ha afectado otras áreas de su vida. "Estaba pasando un muy mal momento y dije 'basta'. Estaba con una crisis de pareja, y yo no soy igual que el resto de la gente; solamente me pueden entender las personas que perdieron un hijo", dijo.

"El equilibrio emocional es distinto a los demás, es una lucha de todos los días estar bien con tus hijos, en el trabajo. Entonces una crisis de pareja no es la misma que para las otras personas. Me voy a lugares oscurísimos que no podrían imaginarse", detalló.

"Tenía todos los otros programas haciéndome la vida imposible. Era realmente una pesadilla venir a trabajar", agregó sobre el tema laboral.

"No quiero victimizarme, pero mi realidad es distinta a la del resto de la gente. Cuando estoy mal por algo mío personal dicen 'bueno, se peleó con el novio'. Sí, para vos es así, pero yo tenía un proyecto de familia con esa persona. Vivía en mi casa y estaba integrado a mi familia", explicó sobre sus relaciones.

"Me destruye cuando se me cae un proyecto, y encima estoy con ese equilibrio livianito por lo de Blanca", comentó.

