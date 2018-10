‘Orange is the new black’ la serie bandera de Netflix llega a su final

La serie de Netflix ‘Orange is the New Black’ llegará a su fin con su séptima temporada, que saldrá al aire el próximo verano, informa Deadline.

La serie múltiple ganadora de un Emmy, que se basa en las memorias de Piper Kerman sobre su año en la cárcel, detalla los juicios y tribulaciones de las reclusas mientras navegan las relaciones y la vida en un sistema carcelario a menudo roto mientras examinan temas que incluyen raza, sexualidad , estatus socioeconómico y otros temas de actualidad.

El programa dio a conocer la noticia a través de un video en Twitter el jueves. El clip presenta a miembros del reparto desde hace mucho tiempo, incluyendo a Taylor Schilling, Laura Prepon, Danielle Brooks, Adrienne C. Moore, Uzo Aduba, Natasha Lyonne y Kate Mulgrew, entre otros, que recuerdan las amistades que hicieron, lo que más extrañarán El show y agradeciendo a los fans.

Warning: This may make you cry. The Final Season, 2019. #OITNB pic.twitter.com/bUp2yY0aoK — Orange Is the New… (@OITNB) October 17, 2018

"Voy a extrañar jugar y vivir al borde de una de las series más innovadoras, originales y controvertidas de esta década", dijo Mulgrew, quien interpreta a Galina "Red" Reznikov.

Creado por Jenji Kohan, OITNB se estrenó en 2013. En su segunda temporada, se convirtió en la serie más vista de Netflix. Las primeras cinco temporadas se llevaron a cabo en la Penitenciaría de Litchfield, una prisión federal de mínima seguridad. Luego de un motín en la prisión que abarcó la quinta temporada, varios reclusos fueron trasladados a las instalaciones de máxima seguridad de Litchfield, donde tuvo lugar la sexta temporada.

"Después de siete temporadas, es hora de salir de la cárcel", dijo Kohan en un comunicado. "Extrañaré a todas las damas rudas de Litchfield y al increíble equipo con el que hemos trabajado”.

Te recomendamos en video