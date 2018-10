¡No puede con la culpa! Justin Bieber se quiebra ante estado de salud de Selena Gomez

Para nadie es un secreto que la relación de Justin Bieber y Selena Gomez llegó a ser muy tóxica para ambos. Iniciaron su vinculo afectivo cuando apenas eran unos adolescentes, tenían fama mundial y tomo terminó descontrolanose, ambos tuvieron que lidiar con mucha fama y presión social. en los últimos años, vimos como rompían y volvían con frecuencia, pero nunca nadie se imaginó lo que terminaría pasando. Justin se casó Hailey Baldwin y el juego cambiaría para siempre.

La decisión de Justin afecto severamente a Selena Gomez, que además había pasado un año muy difícil, entre diferentes enfermedades, procesos depresivos y proyectos musicales. La boda secreta de Justin, terminó de desequilibrar lo poco que Selena había avanzad, es por eso que en la última semanas se reportó que ingresaba a de nuevo en rehabilitación.

