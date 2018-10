¡A lo Cruella de Vil! Este es el radical cambio de look de María José Prieto para interpretar a su próximo personaje

Sin duda es difícil olvidar su papel como Lucrecia Romero, pero la vida sigue: María José Prieto continúa su carrera actoral en el canal Mega, después de su participación en 'Perdona Nuestros Pecados'.

Según informó La Tercera, la actriz se sumó al elenco de 'Isla Paraíso', donde interpretará a Elena, una mujer que vuelve a la isla después de 20 años de haber abandonado a su ex esposo e hijo.

Para ello, fue necesario hacer más de algo. Y es que debido al carácter de su personaje, María José tuvo que hacerse un radical cambio de look, que consistió en un mechón rubio en la parte de adelante de su pelo, lo cual le da un poco de aire de villana, aunque la verdad es que no es así.

"Me hicieron un look muy a lo Cruella de Vil, con un mechón rubio, pero no, no es la mala. Es un personaje potente, con un peso específico, y con hartos misterios", aclara la actriz al medio.

