¡Inaudito! Un presentador amenaza a su ex con deportarla si ella habla de él en televisión

La presentadora de televisión, Christina Autumn Harzer, mejor conocida en el medio artístico como 'La Gringa', es una de las siete personalidades que forman parte del staff del nuevo programa de farándula de RTS, 'Intrusos'.

Recientemente, se dio a conocer la noticia sobre la increíble advertencia que su ex esposo, el también presentador, Carlos José Matamoros le hiciese a la rubia para callarla ante las cámaras de la televisión.

Y es que, todo apunta a que el presentador de Canal Uno, habría amenazado a su ex con anularle un amparo legal para continuar en el país, por su condición de extranjera relacionado con un nacional.

El paparazzi conocido por sus numerosos fallidos sentimentales, agregó que:

"A pesar de que estamos divorciados, no se lo he quitado para que pueda trabajar, pero si me busca, me encontrará. Entonces tendrá que decirle a la gente de RTS que le resuelva su situación legal para que pueda seguir laborando en el país".