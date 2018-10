¡Descortés! Trump causa indignación al dejar a Melania sin sombrilla en pleno aguacero

Nuevamente el presidente Donald Trump es rechazado en las redes. Esta vez por un gesto que tuvo con su esposa, Melania Trump.

El primer mandatario y la primera dama partieron desde la Casa Blanca hacia los estados de Florida y Georgia, gravemente afectados por la reciente temporada de huracanes.

En ese momento la lluvia no paraba y el presidente tenía una sombrilla negra con la que se cubría, pero olvidó un detalle importante, cubrir por igual a su esposa.

First lady Melania Trump joins President Trump as he prepares to depart for Georgia and Florida to survey storm recovery efforts.

"She did a great job on television the other night and I didn't do so bad either, but she did a great job on television." https://t.co/ExyoskXW4Y pic.twitter.com/lisqG1L3Uz

— ABC News Politics (@ABCPolitics) October 15, 2018