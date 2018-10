Shakira publica foto sin una gota de maquillaje y le dejan 5.000 comentarios

Qué complicados pueden llegar a ser los seguidores en las redes sociales. La cantante colombiana Shakira posteó este lunes una imagen suya en la no que portaba una gota de maquillaje. El hecho desató toda clase de comentarios en Instagram: desde "beautiful", hasta "no se ve agradable, no me gusta".

Más de 800 mil "likes" y 5.000 comentarios ha dejado la foto donde la barranquillera lanza un beso. "Besitos Guadalakara! Shak", escribió la artista de 41 años.

Otras de las expresiones en Instagram fueron: "Diosaaaaaa totall", "She’ll always be cute" (ella siempre estará bella)". Sin embargo, uno de ellos se atrevió a decir: "With out make up, not so pretty,not even the whole money in the world can hide getting old" (No es tan bonita sin maquillaje. Ni con todo el dinero del mundo se puede ocultar la vejez).

Shakira se encuentra realizando la gira "El Dorado" por latinoamérica y, en esta oportunidad, pasó por tierras mexicanas. "El Estadio Azteca desde arriba! dos noches seguidas. 100,000 personas. Qué más puedo pedir", expresó en una foto anterior que colgó en Instagram.

En uno de sus recientes eventos, la cantante vivió un inesperado momento. Un aficionado burló la seguridad y subió hasta el escenario para abrazarle y tomar una 'selfie'. Rápidamente, los guardias se dedicaron a llevárselo, pero la propia Shakira lo evitó y permitió que cumpliera su cometido.

Te recomendamos en video